La definizione e la soluzione di: Dà ordini al geometra... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ING

Significato/Curiosità : Da ordini al geometra... in breve

Geodetica (categoria Geometria metrica) In matematica, e più precisamente in geometria differenziale, una geodetica è la curva più breve che congiunge due punti di uno spazio. Lo spazio in questione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con ordini; geometra; breve; Dà ordini in cucina; Dà ordini al geom; Dànno ordini agli appartenenti alle cosche; Ospitano i membri degli ordini mendicanti; Incarico in breve ; Raramente in breve ; Il trinitrotoluene in breve ; Il settimo mese in breve ; Cerca nelle Definizioni