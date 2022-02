La definizione e la soluzione di: Non ancora cucinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRUDO

Significato/Curiosità : Non ancora cucinato

Riso alla cantonese evitare che si alteri, va quindi cucinato entro tre giorni. Anche friggere il riso dopo la cottura al vapore quando è ancora caldo renderebbe il piatto pastoso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con ancora; cucinato; Erano ancora più intransigenti dei farisei; Cantava ancora tu; Non ancora messi sul fuoco; Uomo che non è ancora sposato; È ottimo cucinato alla vicentina; cucinato con zucchero e aceto; cucinato o preparato secondo ricette domestiche; Il manzo cucinato lungamente in brodo e vino; Cerca nelle Definizioni