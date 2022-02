La definizione e la soluzione di: Grossi contenitori per vino... o petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BARILI

Significato/Curiosità : Grossi contenitori per vino... o petrolio

Cucina siciliana pistacchi e verdure fresche, accompagnate da vino. I Romani disboscarono vaste porzioni della Sicilia per coltivare in modo estensivo il grano, che veniva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con grossi; contenitori; vino; petrolio; grossi depositi di cereali; grossi cavi di fissaggio; I grossi camion lo sono della strada; grossi pesci di mare; contenitori di vimini; contenitori in cantina; Comuni contenitori ; Costruisce... contenitori di vino; Il vino di cui è dato l anno di produzione; Ottimo vino piemontese; Ottimo vino dolce; Si preparano anche col vino ; Un combustibile derivante dal petrolio ; Il petrolio ; Idrocarburo del petrolio ; Unità di misura del petrolio ; Cerca nelle Definizioni