La definizione e la soluzione di: Il Gibson regista della pellicola La passione di Cristo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MEL

Significato/Curiosità : Il Gibson regista della pellicola La passione di Cristo

La passione di Cristo (film 2004) La passione di Cristo (The Passion of the Christ) è un film del 2004 co-scritto, diretto e co-prodotto da Mel Gibson. Il film è stato interamente girato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

