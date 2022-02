La definizione e la soluzione di: Essere sufficiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BASTARE

Significato/Curiosità : Essere sufficiente

Principio di ragion sufficiente ragion sufficiente è quello secondo il quale, per colui che conosca abbastanza bene le cose, si può dare una ragione che da sola sia sufficiente a spiegare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con essere; sufficiente; Può essere aurica; Un essere d altri mondi; Possono essere levigati; Un... po di benessere ; Ha cura di chì non è autosufficiente ; Insufficiente mente lungo; Insufficiente allo scopo; In maniera insufficiente ; Cerca nelle Definizioni