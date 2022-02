La definizione e la soluzione di: Era usata per filare a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROCCA

Significato/Curiosità : Era usata per filare a mano

Borosa (reindirizzamento da mano di terzaroli) consiste nel mettere la barca di bolina con la scotta della randa lasca, filare la drizza della randa (dopo aver lascato il vang o caricabasso e tesato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

