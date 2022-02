La definizione e la soluzione di: Ha dei buchi che non si tappano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RETE

Significato/Curiosità : Ha dei buchi che non si tappano

Altre definizioni con buchi; tappano; I... buchi di Roma; La superficie confine dei buchi neri; Il formaggio svizzero con i buchi ; Profondi buchi aperti improvvisamente nel terreno; Cerca nelle Definizioni