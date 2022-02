La definizione e la soluzione di: Come gli esercizi che aiutano a tenere in forma il corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FISICI

Significato/Curiosità : Come gli esercizi che aiutano a tenere in forma il corpo

Nuoto (sezione Il nuoto in gravidanza) calibrazione degli esercizi in base alle capacità di ciascuno. Per questo, il nuoto viene frequentemente usato Come esercizio nella riabilitazione a seguito di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con come; esercizi; aiutano; tenere; forma; corpo; Un capo... come pochi; Un prodotto come la melanzana; come dire con altri; Lo è l uomo come animale; Un esercizi o per avventori; Gli esercizi del cantante; Relativo alle discipline di esercizi o fisico; esercizi o commerciale che vende medicine; aiutano a smaltire materiali di scavo; aiutano a star meglio; aiutano i militari a muoversi nel buio; aiutano a contare; Si deve mantenere ; Ottenere , levare; Lo è un animale in grado di mantenere una temperatura corporea costante; Viene utilizzata per abbattere rocce tenere ; forma no le montagne; Il Wayne che si trasforma in Batman; Il materiale forma to da due strisce staccabili; forma no speciali batterie; Area corpo rea che ospita una gabbia; corpo luminosissimo; Muore sul corpo morto di Tristano; Lo è un animale in grado di mantenere una temperatura corpo rea costante; Cerca nelle Definizioni