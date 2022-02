La definizione e la soluzione di: Chi ne gode i favori è dato come vincitore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PRONOSTICO

Significato/Curiosità : Chi ne gode i favori e dato come vincitore

Swing state (sezione Critiche e proposte di riforma) safe states, Stati sicuri, dato che un candidato gode di un supporto sufficiente tale da poterlo considerare già vincitore nello Stato. Nelle elezioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Pochi possono gode rli; Così è il colorito di chi gode buona salute; Chi la fa bella... gode ; Si possono gode re dall alto; Prediletto, favori to; favori sce attività di interesse sociale; La pendenza favori sce quello delle acque; Sono favori ti dai lasciti; Un soldato della Julia; Il vino di cui è dato l anno di produzione; Il dato del motore dell automobile espresso in cc; _ Vergani: fu tra i fondato ri del Premio Bagutta; Sagomato come può esserlo una torre; Cantanti come José Carreras; come le faccende pressanti; Un capo... come pochi; Lo sono le partite a scacchi senza un vincitore ; Nato a Bogotà il 13 gennaio 1997, il ciclista colombiano è il vincitore del Giro del 2021; Un premio per il vincitore ; Il vincitore di Totila;