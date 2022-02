La definizione e la soluzione di: Che cade... circa ogni trenta giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MENSILE

Significato/Curiosità : Che cade... circa ogni trenta giorni

Calendario ebraico (sezione Suddivisioni del giorno) la festa di Rosh haShana che cade il primo giorno di Tishrì. Questo primo Capodanno introduce ai dieci giorni penitenziali che precedono lo Yom Kippur ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

