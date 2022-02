La definizione e la soluzione di: Area corporea che ospita una gabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TORACE

Significato/Curiosità : Area corporea che ospita una gabbia

Milza sulla gabbia toracica corrisponde alla 9ª, 10ª e 11ª costa. La faccia viscerale è suddivisa dal margine interno in una faccia renale e in una faccia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

