La definizione e la soluzione di: Si apre per controllare il livello dell olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COFANO

Significato/Curiosità : Si apre per controllare il livello dell olio

Oleodinamica (sezione L'olio o fluido di lavoro) rubinetto per escludere il manometro; un filtro allo scarico; uno scambiatore di calore; un tappo di carico; un indicatore per il livello dell'olio;

