La definizione e la soluzione di: Un accidente in chiave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BEMOLLE

Significato/Curiosità : Un accidente in chiave

Alterazione (musica) un'alterazione o accidente è un simbolo che, anteposto ad una nota sul pentagramma o scritto nell'armatura di chiave, ne modifica l'altezza. Si dividono in alterazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con accidente; chiave; accidente musicale; Un accidente musicale; Mettere sotto chiave ; La nota della chiave di violino; Una chiave di plastica; Messo sotto chiave , segregato; Cerca nelle Definizioni