La definizione e la soluzione di: La Via che passa lungo la Liguria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AURELIA

Significato/Curiosità : La Via che passa lungo la Liguria

Via Aurelia omonime, vedi Via Aurelia (disambigua). La via Aurelia è un'antica strada consolare romana che costeggiava il mar Tirreno e il mar Ligure fino alla Gallia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con passa; lungo; liguria; Il Fanfani politico del passa to; passa ... masticando; Appena è composta diventa... cosa passa ta; Noto regista italiano del passa to; Bob, asso americano del salto in lungo ; Lo sbocco del più lungo fiume italiano; Quella leggera comprende il salto in lungo ; L abbreviazione che precede un lungo elenco; Località della liguria nota per la sua focaccia; In liguria e nel Molise; Le cozze... in liguria ; Sono vicine in liguria ; Cerca nelle Definizioni