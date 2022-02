La definizione e la soluzione di: Uno che apre la via del progresso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIONIERE

Significato/Curiosità : Uno che apre la via del progresso

progresso sociale vista sul progresso tra loro oscillati, in generale, fra l'incondizionata fiducia nelle potenzialità della scienza e della tecnica (progresso scientifico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con apre; progresso; Si riapre ricordando fatti spiacevoli; Si ottiene apre ndo le finestre; Si apre quando piove; apre il testamento; Contrari al progresso ; Non conosce il progresso ; Che si oppone al progresso , reazionario; Contrario al progresso ; Cerca nelle Definizioni