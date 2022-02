La definizione e la soluzione di: Una serie di attività per formare un gruppo di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TEAM BUILDING

Significato/Curiosità : Una serie di attivita per formare un gruppo di lavoro

The Jackson 5 (categoria Gruppi musicali in attività) avevano talento. Decise così di cominciare ad allenarli per formare un gruppo musicale formato di soli membri della famiglia e di diventarne lui stesso il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

