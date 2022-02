La definizione e la soluzione di: Una carta per la primiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SETTE DI SPADE

Significato/Curiosità : Una carta per la primiera

primiera chiamato primiera, vedi primiera (gioco). Con il nome primiera si indica una combinazione di alcuni giochi di carte, come ad esempio Cirulla e Scopa. La primiera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

