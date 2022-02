La definizione e la soluzione di: Turbinosi corsi d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TORRENTI

Significato/Curiosità : Turbinosi corsi d acqua

Parco nazionale di Zion grandi monoliti e le acque turbinose nello Zion Canyon. Essi credevano che i monoliti fossero responsabili dei corsi d'acqua e delle sorgenti con le quali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con turbinosi; corsi; acqua; Il capoluogo della corsi ca; I metri corsi dai mezzofondisti veloci; Prepara discorsi che altri pronunceranno; Piccoli corsi d acqua; Un piccolo team per gare in acqua ; Vi si attinge acqua ; L acqua da toilette; Si dice che non è acqua ; Cerca nelle Definizioni