La definizione e la soluzione di: Turbati e smarriti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRANITI

Significato/Curiosità : Turbati e smarriti

Drax il Distruttore strappandogli il cuore dal petto. In seguito a quest'azione, appare turbato e smarrito, avendo perso la sua ragione di vita. Dopo l'invasione degli alieni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con turbati; smarriti; turbati per l'imbarazzo; C è l ufficio di quelli smarriti ; smarriti , non più trovati; L'apposito ufficio raccoglie quelli smarriti ; Cerca nelle Definizioni