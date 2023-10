Trepidano per il debutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trepidano per il debutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ESORDIENTI

Significato/Curiosita : Trepidano per il debutto

Il Campionato Esordienti di calcio è un torneo giovanile provinciale organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e riservato ai ragazzi di 11 e 12 anni di età. Si svolge su un campo di circa 90 × 65 m e una partita dura 60 minuti (strutturata in tre tempi da 20 minuti ciascuno). Sono previste le normali regole del gioco del calcio con in aggiunta delle regole speciali: Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Trepidano per il debutto : trepidano; debutto; Il debutto nello sport; Sinonimo di debutto ; Può esserlo un artista al suo debutto ; debutto , inizio; Il debutto nella carriera; Artista al debutto ;

Cerca altre Definizioni