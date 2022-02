La definizione e la soluzione di: Li svolgono i docenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROGRAMMI

Significato/Curiosità : Li svolgono i docenti

Libera Università Maria Santissima Assunta L'università si distingue per aver il miglior rapporto studenti/docenti d'Italia con 1 docente ogni 11 studenti. Il 26 ottobre 1939, con Regio decreto n. 1760 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con svolgono; docenti; Quelli olimpici si svolgono ogni due anni; Vi si svolgono gli spettacoli del circo; Vi si svolgono le corse di cavalli; Poliziotti che svolgono servizio antisommossa; Una stanza per docenti ; I docenti universitari non ordinari né emeriti; docenti non di ruolo; A fine anno i docenti redigono quella finale; Cerca nelle Definizioni