La definizione e la soluzione di: Se si spezza, si deve limarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UNGHIA

Altre definizioni con spezza; deve; limarla; spezza no le parole quando si va a capo; spezza ti in malo modo; Snack pomeridiano per spezza re la fame; Ha cambiato forma ma non si è spezza to; Si deve a chi ce lo porta; Si deve mantenere; Un controllo fatto solo perché lo si deve fare; Chi investe deve fare attenzione a quella speculativa;