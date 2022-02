La definizione e la soluzione di: Sono vicine in sequenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EQ

Significato/Curiosità : Sono vicine in sequenza

sequenza principale la sequenza principale, seguite a mano a mano dalle stelle meno massicce. Le prime stelle a lasciare la sequenza principale Sono pertanto quelle in alto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

