Soluzione 5 lettere : BIRRE

Significato/Curiosità : Ci sono quelle a doppio malto

Birra (sezione Il malto) bevanda alcolica ottenuta tipicamente dalla fermentazione di mosto a base di malto d'orzo, aromatizzata e amaricata con luppolo. Tra le più diffuse e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

