La definizione e la soluzione di: Sono indicate da una segnaletica verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : AUTOSTRADE

Significato/Curiosità : Sono indicate da una segnaletica verde

Segnali di prescrizione nella segnaletica verticale italiana principale: segnaletica stradale in Italia. I segnali di prescrizione Sono particolari tipi di segnaletica stradale verticale che comportano una prescrizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

