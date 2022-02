La definizione e la soluzione di: Sono dispari nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CLI

Significato/Curiosità : Sono dispari nel calcio

Pali e dispari Pali e dispari erano un duo comico italiano composto da Angelo Pisani (Capsula) (Milano, 1974) e Marco Silvestri (Nucleo). Nato artisticamente nel 1997 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

