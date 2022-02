La definizione e la soluzione di: È simile alla trota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALMERINO

Significato/Curiosità : e simile alla trota

trota Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi trota (disambigua). trota è il nome comune che accomuna varie specie di pesci della famiglia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con simile; alla; trota; Animale dall aspetto simile a quello della gazzella; Piatto a base di un ortaggio simile alla cipolla; La consonante greca leggibile in facsimile ; Strumento simile al flauto; Mettono fine alla Pasqua; Accettava un collo alla volta; In fondo alla firma; Conformata alla norma; E simile alla trota ; Sull’Arca di Noè trovarono posto anche il ratto e la trota ; Centrota vola con fiori o oggetti decorativi Fra; Colorata... come può essere una trota !; Cerca nelle Definizioni