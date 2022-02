La definizione e la soluzione di: Scendono su un campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AEREI

Significato/Curiosità : Scendono su un campo

Pallamano La pallamano è uno sport di squadra, in cui Scendono in campo 14 atleti (7 per ogni squadra). Riprende caratteristiche del calcio e della pallacanestro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

