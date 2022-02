La definizione e la soluzione di: Si riempie d acqua calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEIERA

Significato/Curiosità : Si riempie d acqua calda

Pannello solare termico successivo: produzione di acqua calda (sanitaria o di processo), riscaldamento degli ambienti, raffrescamento solare (solarcooling). Si differenzia dal pannello ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con riempie; acqua; calda; Si riempie per assistere ad una conferenza; Si riempie di acqua calda; riempie bignè e cannoncini; Le riempie la Befana; Turbinosi corsi d acqua ; Un piccolo team per gare in acqua ; Vi si attinge acqua ; L acqua da toilette; La calda coperta meno unta; È più calda del cappotto; La zona dello stadio dove si scalda il calciatore; Un cantante dalla voce profonda, calda ;