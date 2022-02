La definizione e la soluzione di: Quello di Leonardo era multiforme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GENIO

Significato/Curiosità : Quello di Leonardo era multiforme

Vite aerea (categoria Progetti di Leonardo da Vinci) che Leonardo abbia effettivamente costruito la macchina da lui immaginata che rimarrebbe, quindi, una delle tante intuizioni teoriche della multiforme attività ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con quello; leonardo; multiforme; È famoso quello di Loch Ness; quello scenico e in teatro; Fu prodigo quello della parabola; In geometria c è quello greco; leonardo : attore, regista; Il capolavoro di leonardo in Santa Maria delle Grazie, a Milano; leonardo __: Revenant Redivivo; Il capolavoro di leonardo a Milano; Diverso, multiforme ; multiforme , mutevole; Cerca nelle Definizioni