La definizione e la soluzione di: Provata dalla fatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STANCA

Significato/Curiosità : Provata dalla fatica

Odissea (miniserie televisiva) aspettative, si trova davanti due coniugi tristi e duramente provati dalle fatiche della guerra e dalla sorte dei sopravvissuti. Agamennone, racconta il re, è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con provata; dalla; fatica; Approvata dal codice; Località laziale provata dal terremoto del 2016; Di provata rettitudine; Sopraffatto dalla meraviglia; Si indossa dalla testa; Caratterizzata dalla supremazia politica; Si conta dalla nascita; Lo dice spesso lo sfatica to; Un operaia infatica bile; La mitologia lo ricorda per un inutile fatica ; Strappato a fatica , come certi si; Cerca nelle Definizioni