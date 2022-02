La definizione e la soluzione di: Priva di scopo, inutile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VANA

Significato/Curiosità : Priva di scopo, inutile

San Babila ore 20: un delitto inutile Babila ore 20: un delitto inutile è un film italiano del 1976 diretto da Carlo Lizzani. Il film prende spunto dall'omicidio di Alberto Brasili, avvenuto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Un garage priva to; Può trovare impiego anche in una clinica priva ta; Una tazza priva di manico; Completamente priva di danni; Programmati in anticipo in vista di uno scopo ; Idoneo allo scopo ; Va le 10 a scopa e scopo ne; Volo a scopo di primato; Rendere inutile ; Si dice di un ente statale inutile e farraginoso; Infruttuoso, inutile ; È inutile cercarlo in un pagliaio;