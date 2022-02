La definizione e la soluzione di: La presa per collegare periferiche a un computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : USB

Significato/Curiosità : La presa per collegare periferiche a un computer

computer massa per registrare dati e programmi a lungo termine liberando così spazio nella memoria RAM ed è quasi sempre possibile collegare ad esso periferiche esterne ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con presa; collegare; periferiche; computer; Chi l ha presa , zoppica; Impresa rio sportivo; Un impresa poco credibile che... viene da lontano; presa ga di eventi funesti; collegare , congiungere; Mettere insieme, collegare ; collegare le varie parti elettriche degli impianti; Aggregare, collegare ; Le periferiche come monitor e stampante ing; Procedimento che riporta un computer alla sua situazione iniziale; Il video— del computer ; Un supporto di memoria del computer ; Informazione elementare del computer ; Cerca nelle Definizioni