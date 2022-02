La definizione e la soluzione di: Preparare il pane per la colazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOSTARE

Fonduta (sezione Per accompagnare la fonduta) la giusta consistenza. Variante del precedente: alternare patate e bocconi di pane per degustare la fonduta al vacherin (o fondue fribourgeoise). Il pane ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con preparare; pane; colazione; preparare per l uso una racchetta da tennis; preparare lo spettacolo; Ci ricorda un modo siciliano di preparare la pasta | Giovedì 25 novembre 2021; Padella adatta per preparare sottilissime frittatine; Verbo da pane ttieri; Pezzi duri di pane ; Esclamò Non di solo pane vive l uomo; Per cuocere il pane ; Tra colazione e sacco; Édouard, il celebre impressionista di colazione sull erba; I fiocchi di granoturco a colazione ; colazione da film; Cerca nelle Definizioni