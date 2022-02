La definizione e la soluzione di: Per infilare le scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALZANTE

Significato/Curiosità : Per infilare le scarpe

Ghette o dei butteri toscani. I modelli più semplici consistono in un tubo da infilare, o da un rettangolo da avvolgere intorno al polpaccio chiudibile con lacci ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

