La definizione e la soluzione di: Non è più sotto tutela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MAGGIORENNE

Significato/Curiosità : Non e piu sotto tutela

Legislazione italiana a tutela delle minoranze linguistiche dell'articolo 3 punti 1). La tutela prevista da questo trattato internazionale è sia linguistica sia culturale, e prevede norme di tutela attese dalle minoranze ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con sotto; tutela; Sta sotto la ç; Dormono sotto coperta; Un tessuto grasso sotto cutaneo; I magazzini nei sotto tetti; È una tutela per il Paese; tutela autori ed editori; I diritti tutela ti dagli Stati; Sono sottoposti a tutela ; Cerca nelle Definizioni