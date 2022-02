La definizione e la soluzione di: Il materiale formato da due strisce staccabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VELCRO

Significato/Curiosità : Il materiale formato da due strisce staccabili

Arma da fuoco caricatori-magazzino staccabili di cui sono dotate le armi più moderne, oltre ad essere stato il sistema di caricamento di riferimento per i fucili bolt-action e il sistema ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con materiale; formato; strisce; staccabili; materiale per scarpe; Vecchio materiale da copertura; Rivestiti con materiale isolante; materiale per piste sportive; Non informato dell accaduto; Il lago formato dall Oglio; Un ex magazzino trasformato in residenza; Chi lo guarda è informato ; La marca sportiva delle tre strisce ; strisce costiere; li Paese a stelle e strisce ; Ha il mantello a strisce ; E' costituito da due strisce di tessuto staccabili ; Cerca nelle Definizioni