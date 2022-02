La definizione e la soluzione di: Matematico tedesco che diede nome al nastro non orientabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOEBIUS

Significato/Curiosità : Matematico tedesco che diede nome al nastro non orientabile

Mobius M. Mobius prende il nome dal Matematico tedesco August Ferdinand Möbius, il creatore del nastro di Möbius, una delle prime figure non orientabili realizzate. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con matematico; tedesco; diede; nome; nastro; orientabile; Famoso matematico alessandrino; Il segno matematico tra gli addendi; Ulisse, insigne matematico ; Sconosciuta... come la X del matematico ; Il principale porto tedesco ; Pastore tedesco ; II... in tedesco ; Prime lettere in tedesco ; Il dio bifronte che diede no-me a gennaio; Il falso nome che Ulisse diede per ingannare Polifemo; diede fama alla scuola d Edessa; diede nome a una nebulosa; Altro nome della saggina; nome di donna spagnolo; Un nome dannunziano; Un pronome femminile; Un nastro d acqua; Color giallo brunastro ; Ce n è di circolari e a nastro ; Lo è un nastro ... che si attacca; Una lampada orientabile ; Piccolo proiettore orientabile ; Lampada orientabile ; Cerca nelle Definizioni