La definizione e la soluzione di: Il loro motto è Semper fidelis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARINES

Significato/Curiosità : Il loro motto e Semper fidelis

Semper fidelis Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Semper fidelis (disambigua). Semper fidelis è una locuzione latina che indicava l'eterna fedeltà a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con loro; motto; semper; fidelis; Manifestano la loro riconoscenza; Una seguace del maestro di coloro che sanno; Lo sono coloro che pensano soltanto a se stessi; Gli impiegati vi trascorrono le loro giornate; Famoso motto latino che invita ad osare; motto pubblicitario o politico ing; Frutti come il bergamotto ; Il motto degli alpini; La città con lo Zwinger e il teatro semper oper; Memento Audere semper ; Cerca nelle Definizioni