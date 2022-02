La definizione e la soluzione di: Si incolla sulla tessera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FOTO

Significato/Curiosità : Si incolla sulla tessera

Mosaico (sezione Le tessere) provvisorio, per ottenere una superficie piana. Quindi si incolla il tutto sul supporto definitivo, e si toglie il fondo provvisorio. Il supporto provvisorio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con incolla; sulla; tessera; Gomma per incolla re; Quella del calciatore si incolla sull'album; Come il legno realizzato da varie travi incolla te; Si incolla sulla bottiglia; Drizzarsi sulla persona; Ha la porta sulla strada; Si spalanca sulla facciata; Una capitale sulla riva destra del Danubio; I tessera ti del club; La tessera che tiene vicini i clienti; Una tessera per i campi di neve; Una tessera per pagare al casello autostradale;