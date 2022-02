La definizione e la soluzione di: Impronta fatta con i piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORMA

Significato/Curiosità : Impronta fatta con i piedi

Piede (reindirizzamento da piedi) piede. Diversamente da quanto avviene per le dita della mano, le dita dei piedi non possiedono una nomenclatura comune documentata. Fa eccezione il solo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

