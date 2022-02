La definizione e la soluzione di: Grossa cesta a zaino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GERLA

Significato/Curiosità : Grossa cesta a zaino

Borsa (accessorio) (categoria Collegamento interprogetto a Wikiquote presente ma assente su Wikidata) porta oggetti a catena metallica; poche, borsa lunga e piatta; borsellino o portamonete, piccolo contenitore per denaro o monete; zaino, particolare sacca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

