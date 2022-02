La definizione e la soluzione di: Il grado più di col. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GEN

Significato/Curiosità : Il grado piu di col

grado (simbolo) fisica, il grado indica i valori di temperatura; è utilizzato nelle varie forme di grado Celsius (°C), grado Fahrenheit (°F), grado Rankine e grado Réaumur ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con grado; Lo è un animale in grado di mantenere una temperatura corporea costante; Il grado di Kojak; L individuo come soggetto in grado di utilizzare razionalmente il denaro; Il grado di capacità funzionale degli occhi; Cerca nelle Definizioni