La definizione e la soluzione di: Gli avana finiscono in fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIGARI

Significato/Curiosità : Gli avana finiscono in fumo

Personaggi di Mafia Bay. Prendono in prestito 35 000 $ in cambio di un rimborso di 55 000 $ entro la fine della settimana. Quando il loro piano va in fumo e Henry viene ucciso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

