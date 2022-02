La definizione e la soluzione di: Un giovane fusto in vivaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALBERELLO

Significato/Curiosità : Un giovane fusto in vivaio

Mal dell'esca della vite necrosi bruno-rosate nel fusto, visibili in sezione trasversale come punteggiature scure dalle quali, talvolta, fuoriesce un liquido nero e denso. Questi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

