La definizione e la soluzione di: Gioco di carte in cui l asso vale 11 punti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRISCOLA

Significato/Curiosità : Gioco di carte in cui l asso vale 11 punti

Gioco di carte Un Gioco di carte è un qualunque Gioco che necessita l'uso di carte da Gioco, sia tradizionali sia specifiche per il Gioco. I giocatori devono disporsi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

