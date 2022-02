La definizione e la soluzione di: Lo getta addosso chi parla male di qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FANGO

Significato/Curiosità : Lo getta addosso chi parla male di qualcuno

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario dei modi di dire) fuoco Chi getta acqua sul fuoco, lo fa per tentare di spegnerlo. Allo stesso modo, usando la frase come metafora, s'intende dire che qualcuno sta cercando ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

