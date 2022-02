La definizione e la soluzione di: Fare a pugni sul ring. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOXARE

Significato/Curiosità : Fare a pugni sul ring

Floyd Mayweather Jr. (categoria Nati a Grand Rapids (Michigan)) del suo allenatore Ayoub (QF), fondatore della UFC. Oltre ai successi sul ring, Mayweather è noto per essere stato uno degli atleti più richiesti e lucrativi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con fare; pugni; ring; Chi investe deve fare attenzione a quella speculativa; Pianta con le cui foglie si può fare un decotto per la cura dello stress; Costringe a rifare i calcoli; fare una pausa; Un occasione in cui volano pugni ; Chi vi sale prende pugni ; Chi vi sale, prende potenti pugni ; Ammaccati dai pugni ; Un grande peschereccio per la cattura delle aring he; Costring e a rifare i calcoli; Si string e intorno alla vita; ring o : batterista dei Beatles; Cerca nelle Definizioni