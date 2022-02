La definizione e la soluzione di: Elemento per pile elettriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LITIO

Significato/Curiosità : Elemento per pile elettriche

Pila (elettrotecnica) (reindirizzamento da Batterie elettriche) l'energia chimica in energia elettrica con una reazione di ossidoriduzione. Un insieme di più pile disposte in serie e/o parallelo (per aumentare i valori rispettivamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Un elemento espressivo tipico di un autore; L elemento chimico il cui simbolo è Th; elemento della tenda; L elemento che ha per simbolo Li; Grossa lampada portatile alimentata a pile ; La sigla delle pile mini stilo; Sigla per comuni pile a stilo; Polipropile ne di cui fu testimonial Gino Bramieri; Vengono sfruttate con centrali idroelettriche ; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sottoposte a campi magnetici variabili; Macchine da centrali idroelettriche ; Così è la pedalata di certe bici elettriche ;