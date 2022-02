La definizione e la soluzione di: La dispersione subita dal popolo ebraico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIASPORA

Significato/Curiosità : La dispersione subita dal popolo ebraico

Storia degli ebrei (reindirizzamento da Storia del popolo ebraico) significa "splendore" in ebraico biblico o "geni"), che divennero il centro dello studio ebraico e dello sviluppo della Legge ebraica (Halakhah) in Babilonia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

